Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) La punta bianconera, riporta la Gazzetta dello Sport, già nella serata di lunedì era stata sottoposta a un tampone, che aveva dato un esito incerto. Il nuovo test ha confermato la positività. La ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 13 ottobre 2020) La punta bianconera, riporta la Gazzetta dello Sport, già nella serata di lunedì era stata sottoposta a un tampone, che aveva dato un esito incerto. Il nuovo test ha confermato la positività. La ...

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - tuttosport : ?? Cristiano #Ronaldo è positivo al #Coronavirus - Gazzetta_it : Dal Portogallo: Cristiano #Ronaldo positivo al #coronavirus - g_dimarzo : RT @napolista: Se Cristiano Ronaldo non avesse lasciato la bolla Juventus, oggi non sarebbe positivo Bastava usare il principio di precauz… - quadwoe1 : RT @BarcaUniversal: ?Rival watch — Cristiano Ronaldo (Juventus) has tested positive for the coronavirus. Barça face Juve in 15 days. https:… -