Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è in isolamento dopo essere risultato positivo al test prima del match con la Svezia. La Juventus perde Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è risultato positivo al Covid-19 dopo un test effettuato con il Portogallo in vista della sfida di mercoledì di Nations League contro la Svezia. In una nota la Federcalcio portoghese … Leggi su 2anews (Di martedì 13 ottobre 2020)è in isolamento dopo essere risultatoal test prima del match con la Svezia. Laperde. Il campione portoghese è risultatoal Covid-19 dopo un test effettuato con il Portogallo in vista della sfida di mercoledì di Nations League contro la Svezia. In una nota la Federcalcio portoghese …

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - tuttosport : ?? Cristiano #Ronaldo è positivo al #Coronavirus - Gazzetta_it : Dal Portogallo: Cristiano #Ronaldo positivo al #coronavirus - SPORT_VISIONS : @BBCSport Messi (Barça) vs Cristiano (Juventus) IS IN 15 DAYS!!! #ucl - SPORT_VISIONS : @brfootball Messi (Barça) vs Cristiano (Juventus) IS IN 15 DAYS!!! #ucl -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Cristiano Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Covid Il Messaggero Juventus, Ronaldo positivo al Coronavirus: ecco quali partite salterà

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante porghese della Juventus è asintomatico e già in isolamento come prevede il protocollo in questi casi. La comunicazione arriva ...

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus, è asintomatico

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus ... precisando che l’attaccante della Juventus “sta bene, è asintomatico e in isolamento”. Ronaldo, che salterà ...

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante porghese della Juventus è asintomatico e già in isolamento come prevede il protocollo in questi casi. La comunicazione arriva ...LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus ... precisando che l’attaccante della Juventus “sta bene, è asintomatico e in isolamento”. Ronaldo, che salterà ...