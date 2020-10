Juventus | Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus

(Di martedì 13 ottobre 2020)è risultatoal. Lo ha annunciato in una nota la Federcalcio portoghese, precisando che l’attaccante della"sta bene, è asintomatico e in isolamento"....

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - tuttosport : ?? Cristiano #Ronaldo è positivo al #Coronavirus - Gazzetta_it : Dal Portogallo: Cristiano #Ronaldo positivo al #coronavirus - nchesenzo : Cristiano Ronaldo positivo al #COVID19 ora la Juventus è disposta a rinviare la partita contro il Napoli - depesoyuc : Cristiano Ronaldo da positivo al Covid-19 -

Il Messaggero

L’attaccante della Juventus sarebbe risultato positivo dopo un test effettuato in vista del match di domani. L’attaccante bianconero è risultato positivo al coronavirus. In una nota, la Federcalcio ...Dopo meno di una settimana, però, il caso ha voluto che Cristiano Ronaldo, campione pluripremiato, stella della Juventus e della nazionale portoghese, è risultato positivo a coronavirus. Il Napoli non ...