Juventus | Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus

(Di martedì 13 ottobre 2020) Laperde. Il campione portoghese è risultatoal Covid-19 dopo un test effettuato con il Portogallo in vista della sfida di mercoledì di Nations League contro la Svezia. In una nota la Federcalcio portoghese ha fatto sapere che CR7 "sta bene, è senza sintomi ed è stato posto in isolamento". "A seguito del caso, i restanti giocatori sono stati sottoposto a nuovi test questo martedì mattina, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per gli allenamenti di questo pomeriggio, alla Cidade do Futebol".