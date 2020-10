Juventus, Commisso: “In Italia per finanziare gli Agnelli. Deluso da Chiesa” (Di martedì 13 ottobre 2020) Juventus – Federico Chiesa, colpo last minute della Juventus continua a far discutere. Come successe per Bernardeschi qualche anno fa, il passaggio da viola a bianconero porta sempre con se tante critiche e polemiche. Le ultime “frecciatine” arrivano direttamente dal numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso. Dopo le esternazioni del ds viola Pradè, ci ha pensato proprio il presidente viola, che a RTV38 è tornato sull’operazione Chiesa-Juventus. Juventus, la frecciatina di Commisso Ecco le parole del presidente viola: “A suo tempo nessuno mi portò un’offerta definitiva. Con la Juve non c’era nessun accordo, sono Deluso da come si è comportato lui. Abbiamo dovuto inviare i documenti a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 ottobre 2020)– Federico Chiesa, colpo last minute dellacontinua a far discutere. Come successe per Bernardeschi qualche anno fa, il passaggio da viola a bianconero porta sempre con se tante critiche e polemiche. Le ultime “frecciatine” arrivano direttamente dal numero uno della Fiorentina, Rocco. Dopo le esternazioni del ds viola Pradè, ci ha pensato proprio il presidente viola, che a RTV38 è tornato sull’operazione Chiesa-, la frecciatina diEcco le parole del presidente viola: “A suo tempo nessuno mi portò un’offerta definitiva. Con la Juve non c’era nessun accordo, sonoda come si è comportato lui. Abbiamo dovuto inviare i documenti a ...

