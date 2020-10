Juventus, brutte notizie: infortunio in nazionale per Ramsey (Di martedì 13 ottobre 2020) infortunio Ramsey: il centrocampista della Juventus non sarà a disposizione per la partita del Galles in trasferta contro la Bulgaria brutte notizie per Andrea Pirlo e la Juventus. Prima la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo, fortunatamente asintomatico, e poi l’infortunio con il Galles di Aaron Ramsey. A riportarlo è il profilo Twitter ufficiale della nazionale affermando che a causa di un infortunio il centrocampista bianconero non partirà per la Bulgaria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020): il centrocampista dellanon sarà a disposizione per la partita del Galles in trasferta contro la Bulgariaper Andrea Pirlo e la. Prima la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo, fortunatamente asintomatico, e poi l’con il Galles di Aaron. A riportarlo è il profilo Twitter ufficiale dellaaffermando che a causa di unil centrocampista bianconero non partirà per la Bulgaria. Leggi su Calcionews24.com

rudylarossa : RT @KarlOne71: @ClaMarchisio8 Tu, come e più di noi tutti, sei parte integrante della Juventus. Lo sarai per sempre. Non permettere a brut… - gianmancho1 : RT @KarlOne71: @ClaMarchisio8 Tu, come e più di noi tutti, sei parte integrante della Juventus. Lo sarai per sempre. Non permettere a brut… - rocaux67 : RT @KarlOne71: @ClaMarchisio8 Tu, come e più di noi tutti, sei parte integrante della Juventus. Lo sarai per sempre. Non permettere a brut… - MPAPA090 : RT @KarlOne71: @ClaMarchisio8 Tu, come e più di noi tutti, sei parte integrante della Juventus. Lo sarai per sempre. Non permettere a brut… - Massimi64685567 : RT @KarlOne71: @ClaMarchisio8 Tu, come e più di noi tutti, sei parte integrante della Juventus. Lo sarai per sempre. Non permettere a brut… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus brutte Juventus, brutte notizie dal Galles: Ramsey salta la Bulgaria per infortunio Goal.com Juventus, brutte notizie: infortunio in nazionale per Ramsey

Infortunio Ramsey: il centrocampista della Juventus non sarà a disposizione per la partita del Galles in trasferta contro la Bulgaria Brutte notizie per Andrea Pirlo e la Juventus. Prima la positività ...

Juventus, brutte notizie dal Galles: Ramsey salta la Bulgaria per infortunio

Aaron Ramsey salterà la prossima partita del Galles a causa di un infortunio. Non è stata resa ancora nota l’entità del problema ...

Infortunio Ramsey: il centrocampista della Juventus non sarà a disposizione per la partita del Galles in trasferta contro la Bulgaria Brutte notizie per Andrea Pirlo e la Juventus. Prima la positività ...Aaron Ramsey salterà la prossima partita del Galles a causa di un infortunio. Non è stata resa ancora nota l’entità del problema ...