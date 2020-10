Juventus, altra tegola: anche il tecnico dell’U23 Zauli è positivo (Di martedì 13 ottobre 2020) Nemmeno il tempo di gestire lo shock per la positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus e la Juventus si trova a dover fronteggiare un nuovo caso Covid. Stavolta si tratta di Lamberto Zauli, tecnico della squadra Under 23 militante in Serie C.ANNUNCIOLa Juventus lo ha comunicato con una nota sul proprio sito: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto Zauli. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Nemmeno il tempo di gestire lo shock per la positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus e lasi trova a dover fronteggiare un nuovo caso Covid. Stavolta si tratta di Lambertodella squadra Under 23 militante in Serie C.ANNUNCIOLalo ha comunicato con una nota sul proprio sito: "Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 dell’allenatore dell’U23 Lamberto. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non ...

