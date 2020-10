Juventus, allarme Ramsey: salta la Bulgaria per infortunio (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la notizia della positività di Cristiano Ronaldo, per la Juventus arriva un’altra grana dalla pausa nazionali. Come fa sapere la Federazione gallese, il centrocampista bianconero Aaron Ramsey ha avvertito un problema fisico che lo costringerà a saltare l’impegno della sua Nazionale contro la Bulgaria in Nations League 2020/2021. La Federazione non ha reso noto l’entità del problema fisico ma nelle prossime ore l’ex Arsenal si sottoporrà ad esami strumentali per valutare gli eventuali tempi di recupero. La Juventus aspetta con ansia. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la notizia della positività di Cristiano Ronaldo, per laarriva un’altra grana dalla pausa nazionali. Come fa sapere la Federazione gallese, il centrocampista bianconero Aaronha avvertito un problema fisico che lo costringerà are l’impegno della sua Nazionale contro lain Nations League 2020/2021. La Federazione non ha reso noto l’entità del problema fisico ma nelle prossime ore l’ex Arsenal si sottoporrà ad esami strumentali per valutare gli eventuali tempi di recupero. Laaspetta con ansia.

Dybala ha la gastroenterite, Pavan furioso: "Siamo al ridicolo, che sciagura"

Paulo Dybala non se la passa benissimo a livello fisico, il calciatore argentino ha una gastroenterite e qualche linea di febbre.

Dopo la notizia della positività di Cristiano Ronaldo, per la Juventus arriva un’altra grana dalla pausa nazionali. Come fa sapere la Federazione gallese, il centrocampista bianconero Aaron Ramsey ha ...Paulo Dybala non se la passa benissimo a livello fisico, il calciatore argentino ha una gastroenterite e qualche linea di febbre.