Juve, Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) LISBONA, Portogallo, - Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus nel ritiro della nazionale portoghese. Lo annuncia la federcalcio lusitana, a poche ore dalla partita con la Svezia di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) LISBONA, Portogallo, -è risultatoalnel ritiro della nazionale portoghese. Lo annuncia la federcalcio lusitana, a poche ore dalla partita con la Svezia di ...

DiMarzio : #Juve, Cristiano #Ronaldo positivo al coronavirus: lo annuncia la Federazione portoghese - forumJuventus : McKennie: 'Alla Juve per Pirlo, mi intrigava essere allenato da lui e vincere insieme. Scherzo molto con Cristiano,… - JuventusTV : Non solo gol... tutti gli assist di @Cristiano nella stagione 2018/19 ?? On demand, qui ? - ahoahoman17 : RT @DiMarzio: #Juve, Cristiano #Ronaldo positivo al coronavirus: lo annuncia la Federazione portoghese - EnzoCassaneti : @Agenzia_Ansa @Cristiano Ora mi chiedo... ma #De Luca lanciafiamme ci sarà rimasto male che senza mandare il Napoli… -