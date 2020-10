Julia Roberts 52 anni come non si è mai vista: denti storti, occhialoni e capelli strani, ma perché? [FOTO] (Di martedì 13 ottobre 2020) Un’attrice strepitosa, amata in tutto il mondo. Tutti ricordiamo Julia Roberts in “Notting Hill”, ne “Il matrimonio del mio migliore amico” e in “Pretty woman”, quella chioma rossa e riccioluta è rimasta nel cuore dei fan. Ma, come spesso accade, nel corso degli anni l’attrice è cambiata molto. Abbiamo notato che qualche tempo fa non era bellissima come oggi… ecco com’era! Julia Roberts completamente diversa da come la conosciamo Oggi, nel 2019, la vediamo biondissima e con un sorriso smagliante, ma non è sempre stata così. Agli esordi e nel periodo successivo in cui è diventata un’icona di stile e bellezza, Julia aveva i ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) Un’attrice strepitosa, amata in tutto il mondo. Tutti ricordiamoin “Notting Hill”, ne “Il matrimonio del mio migliore amico” e in “Pretty woman”, quella chioma rossa e riccioluta è rimasta nel cuore dei fan. Ma,spesso accade, nel corso deglil’attrice è cambiata molto. Abbiamo notato che qualche tempo fa non era bellissimaoggi… ecco com’era!completamente diversa dala conosciamo Oggi, nel 2019, la vediamo biondissima e con un sorriso smagliante, ma non è sempre stata così. Agli esordi e nel periodo successivo in cui è diventata un’icona di stile e bellezza,aveva i ...

suIIaIuna : ma quelle che twittano 'sta roba 'imagine dating her' quanto se la sentono? si sentono julia roberts in 'notting hill'? - iamexemi : Una cosa del genere e scappo a cavallo come Julia Roberts. - amiamonoistesse : Julia Roberts and Matthew Perry (1995- 1996) sono stati fidanzati per 1 anno. Lei aveva 27 anni e lui 25. - Th1sT0wnxhl : @onlyfoxlsfall si invece che li ascolto. non ascolto Julia Roberts e le Little mix ?? - tuportamiviaa : Proprio vero che ogni cane ricorda il padrone, l’amore per Julia Roberts c’è -