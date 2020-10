Johnson & Johnson ha sospeso le sperimentazioni sul vaccino contro il coronavirus

Corriere : ?? L’azienda farmaceutica ha temporaneamente interrotto lo sviluppo di un potenziale vaccino contro il Covid-19 a ca… - Corriere : Covid-19: Johnson & Johnson ferma studio vaccino, volontario sta male - RaiNews : La sospensone - riportano alcuni media americani - è stata comunicata a tutti i ricercatori che si occupano dei cir… - sallicitra : Johnson&Johnson sospende il vaccino , pare che non e facile riuscire a evitare effetti collaterali - ClaraTwittine69 : RT @20Minutes: L’essai du vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus interrompu -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson &

Il primo ministro, Boris Johnson, dovrebbe presiedere una riunione del comitato di emergenza "Cobra" in giornata, per prendere una decisione finale sugli interventi da adottare. Successivamente ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - Johnson & Johnson ha sospeso la sperimentazione del vaccino per il Covid-19 a causa di una malattia inspiegabile di uno dei volontari. La pausa ...