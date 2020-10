Johnson & Johnson ferma il vaccino | effetti collaterali inspiegabili

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020) La nota casa farmaceutica ha bloccato ogni operazione per lo sviluppo delcontro il Covid19 per gli inattesiche hanno colpito i volontari.covid (GettyImages)La sperimentazione sulCovid19 per il momento siqua per l’azienda farmaceutica, troppiincomprensibili, malattie insolite riscontrate nei volontari che hanno scelto di sottoporsi ai vari test previsti dalla sperimentazione. L’azienda ha quindi annunciato, ovviamente a malincuore che per il momento, la sperimentazione cesserà, e che ci sono altre cose da capire prima di poter continuare il lavoro iniziato mesi fa. Inoltre, la casa farmaceutica americana ha fatto sapere che terrà ...