John Travolta | auguri social alla moglie scomparsa tre mesi fa

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sono passati tremorte di Kelly Preston, ma suo maritonon può fare a meno di ricordarla nel giorno del suo compleanno. Con una dedicae un’immagine del giorno più bello: quello del loro matrimonio, insieme a una vecchia foto in bianco e nero in cui gli sposi protagonisti sono i genitori dell’attore. Leggi anche › È morta Kelly Preston, aveva 57 anni: su Instagram l’annuncio del marito: «Buon compleanno, tesoro!» «Buon compleanno, tesoro!» le parole cheusa per ...