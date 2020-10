Jeep Compass - Una settimana con la 1 3 Phev 4xe Limited Day 2

Leggi su quattroruote

(Di martedì 13 ottobre 2020) La protagonista del Diario di bordo di questaè lanella versione ibrida plug-in da 190 CV, con trazione integrale e cambio automatico a sei rapporti. Il propulsore abbina il quattro cilindri 1.3 turbobenzina, in questo caso nella declinazione da 130 CV e 270 Nm, e due motori elettrici: il primo è posizionato sullasse anteriore e collegato al motore a combustione interna, mentre il secondo, da 60 CV e 250 Nm, sullasse posteriore, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 11,4 kWh. Il sistema genera una potenza complessiva di 190 CV, ma il medesimo schema ha anche una variante da 240 CV riservata agli allestimenti S e Trailhawk. Lauto del diario è unache secondo la Casa può percorrere fino a 50 km a emissioni zero, ricarica la batteria in meno di due ...