Italia - Una proposta per vietare le auto diesel e benzina dal 2035 (Di martedì 13 ottobre 2020) Un ordine del giorno, come si suol dire in Parlamento, non si nega a nessuno. Soprattutto quando la sua formulazione, come quasi sempre accade, non vincola il governo a intervenire, ma semplicemente a "valutare lopportunità di...". Gli ordini del giorno sono però utili per capire che aria tira nelle Camere e, quindi, che direzioni potrebbe prendere in futuro il legislatore. Soprattutto quando provengono dalle fila della maggioranza.La proposta: solo elettriche e plug-in dal 2035. Proprio ieri alla Camera è stato approvato un ordine del giorno che impegna il governo a valutare lopportunità di vietare, a partire dal 2035, la commercializzazione di nuovi autoveicoli di categoria M1 (cioè autovetture fino a 3,5 tonnellate, ndr) con emissioni di CO2 ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 ottobre 2020) Un ordine del giorno, come si suol dire in Parlamento, non si nega a nessuno. Soprattutto quando la sua formulazione, come quasi sempre accade, non vincola il governo a intervenire, ma semplicemente a "valutare lopportunità di...". Gli ordini del giorno sono però utili per capire che aria tira nelle Camere e, quindi, che direzioni potrebbe prendere in futuro il legislatore. Soprattutto quando provengono dalle fila della maggioranza.La: solo elettriche e plug-in dal. Proprio ieri alla Camera è stato approvato un ordine del giorno che impegna il governo a valutare lopportunità di, a partire dal, la commercializzazione di nuoviveicoli di categoria M1 (cioèvetture fino a 3,5 tonnellate, ndr) con emissioni di CO2 ...

matteosalvinimi : Buon viaggio Vito, da ieri sera proteggi la tua Marsala, la tua Sicilia e la tua Italia da lassù. Hai lavorato e co… - luigidimaio : Oggi ricorre il quarto anniversario della morte di Dario Fo. Premio Nobel per la letteratura, ha saputo raccontare… - MSF_ITALIA : ??Una mossa senza precedenti. India e Sudafrica hanno chiesto al @wto che tutti i paesi abbiano facoltà di dire NO a… - Enzo8611 : RT @maolindas: Non comprate #animali ci sono canili, gattili e molte strade d'Italia pieni di animali, che sognano una nuova vita e tanto A… - dantemichigan : RT @Italia: Il #Giro svolta verso l'entroterra e passa per Chieti. In posizione panoramica fra i monti della Majella e l'Adriatico, è una d… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Una Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Tiscali, scattano realizzi dopo stop ordini al meglio

(Teleborsa) - Sottotono Tiscali, che passa di mano con un calo dell'1,48%, dopo un inizio di giornata effervescente. Il titolo risente di qualche presa di profitto dopo aver guadagnato circa il 4e4% d ...

Arezzo: al via le riprese per “Cambio di scena”

Primo ciak al Teatro Petrarca per il nuovo cortometraggio firmato Poti Pictures Academy che vede protagonisti sette attori con disabilità intellettive ...

(Teleborsa) - Sottotono Tiscali, che passa di mano con un calo dell'1,48%, dopo un inizio di giornata effervescente. Il titolo risente di qualche presa di profitto dopo aver guadagnato circa il 4e4% d ...Primo ciak al Teatro Petrarca per il nuovo cortometraggio firmato Poti Pictures Academy che vede protagonisti sette attori con disabilità intellettive ...