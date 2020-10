Italia U21, Bollini: «Questa è l’espressione della nazionale» (Di martedì 13 ottobre 2020) Alberto Bollini, occasionalmente tecnico dell’Italia U21, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Irlanda Alberto Bollini, occasionalmente tecnico dell’Italia U21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro l’Irlanda. «Questa di oggi è l’espressione del Club Italia. Siamo stati gruppo, sono davvero contento. In questi giorni è successo un po’ di tutto. Sono stato in contatto continuo con Nicolato e il direttore Viscidi. Oggi abbiamo dimostrato grande senso del gruppo. Noi avevamo quasi tutti debuttanti, siamo stati bravi. Esordi ne ho fatti tanti: questo non era un esordio, era un modo per mettermi a disposizione. La sofferenza del gruppo Under 21 oggi è stata ripagata da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Alberto, occasionalmente tecnico dell’U21, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Irlanda Alberto, occasionalmente tecnico dell’U21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro l’Irlanda. «di oggi è l’espressione del Club. Siamo stati gruppo, sono davvero contento. In questi giorni è successo un po’ di tutto. Sono stato in contatto continuo con Nicolato e il direttore Viscidi. Oggi abbiamo dimostrato grande senso del gruppo. Noi avevamo quasi tutti debuttanti, siamo stati bravi. Esordi ne ho fatti tanti: questo non era un esordio, era un modo per mettermi a disposizione. La sofferenza del gruppo Under 21 oggi è stata ripagata da ...

