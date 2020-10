Italia, prof. Ferretti: “El Shaarawy positivo al Covid-19” (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima della conferenza stampa di Chiellini e Mancini, ha parlato il medico sociale della Nazionale, il prof. Ferretti, che ha annunciato come l’attaccante Stephan El Shaarawy è positivo al Covid- 19. Ferretti ha anche aggiunto come si tratta di una carica positiva molto bassa e che il test sierologico sia stato negativo e quindi può anche trattarsi di un falso positivo. Il ragazzo sta bene e presto effettuerà nuovi test. Fonte Foto: Instagram personale L'articolo Italia, prof. Ferretti: “El Shaarawy positivo al Covid-19” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima della conferenza stampa di Chiellini e Mancini, ha parlato il medico sociale della Nazionale, il, che ha annunciato come l’attaccante Stephan Elal- 19.ha anche aggiunto come si tratta di una carica positiva molto bassa e che il test sierologico sia stato negativo e quindi può anche trattarsi di un falso. Il ragazzo sta bene e presto effettuerà nuovi test. Fonte Foto: Instagram personale L'articolo: “Elal-19” proviene da Alfredo Pedullà.

