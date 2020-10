Italia Plastic free, i cittadini scendono in campo (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Weekend all'insegna del senso civicoper un'Italia Plastic free. E' l'iniziativa di Plastic free che nell'ultimo fine settimana, ha organizzato altri 25 appuntamenti di raccolta in tutta Italia. Nonostante il maltempo, gli eroi dalla maglia blu hanno raccolto altri 15.000 kg di Plastica e rifiuti facendo salire così il conteggio totale di raccolta ad oltre 172mila chilogrammi rimossi dall'ambiente negli ultimi 5 mesi. Tante le bonifiche da nord a Sud, tra le città coinvolte: Nicotera Marina (Vv), Gossolengo (Pc), Occhiobello (Ro) Barberino di Mugello (Fi), Bologna, Parma, Pomezia (Rm), Modena, Avezzano (Aq), Como, Monza, Benevento, Petrosino (Tp), Siracusa, Napoli, Cassino (Fr), Ostia (Rm), Castel Volturno (Ce), Latina, ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Weekend all'insegna del senso civicoper un'. E' l'iniziativa diche nell'ultimo fine settimana, ha organizzato altri 25 appuntamenti di raccolta in tutta. Nonostante il maltempo, gli eroi dalla maglia blu hanno raccolto altri 15.000 kg dia e rifiuti facendo salire così il conteggio totale di raccolta ad oltre 172mila chilogrammi rimossi dall'ambiente negli ultimi 5 mesi. Tante le bonifiche da nord a Sud, tra le città coinvolte: Nicotera Marina (Vv), Gossolengo (Pc), Occhiobello (Ro) Barberino di Mugello (Fi), Bologna, Parma, Pomezia (Rm), Modena, Avezzano (Aq), Como, Monza, Benevento, Petrosino (Tp), Siracusa, Napoli, Cassino (Fr), Ostia (Rm), Castel Volturno (Ce), Latina, ...

Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - Weekend all'insegna del senso civicoper un'Italia plastic free. E' l'iniziativa di Plastic Free che nell'ultimo fine settimana, ha organizzato altri 25 appuntamenti di ...

A Pisa un centro didattico sul riuso dei rifiuti: è il primo in Italia

In un’area di circa 600 metri quadri si sviluppa un camminamento durante il quale il visitatore incontra nove stazioni ...

A Pisa un centro didattico sul riuso dei rifiuti: è il primo in Italia

In un'area di circa 600 metri quadri si sviluppa un camminamento durante il quale il visitatore incontra nove stazioni ...