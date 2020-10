Italia-Olanda, Mancini: “La squadra può migliorare”. El Shaarawy positivo al coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) Italia-Olanda, la conferenza stampa di vigilia di Roberto Mancini: “In attacco giocherà Ciro Immobile”. BERGAMO – Vigilia di Italia-Olanda travagliata per gli Azzurri. La conferenza stampa di Roberto Mancini è stata rinviata di due ore per la presunta positività di Stephan El Shaarawy. Carica virale molto bassa per l’ex Roma, con il test sierologico che ha dato esito negativo. Il resto del gruppo è stato messo in isolamento e sottoposto a un nuovo giro di tamponi. I risultati sono attesi nelle prossime ore, ma la sfida contro l’Olanda non è a rischio. Italia-Olanda, la conferenza stampa di Roberto Mancini In conferenza stampa ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020), la conferenza stampa di vigilia di Roberto: “In attacco giocherà Ciro Immobile”. BERGAMO – Vigilia ditravagliata per gli Azzurri. La conferenza stampa di Robertoè stata rinviata di due ore per la presunta positività di Stephan El. Carica virale molto bassa per l’ex Roma, con il test sierologico che ha dato esito negativo. Il resto del gruppo è stato messo in isolamento e sottoposto a un nuovo giro di tamponi. I risultati sono attesi nelle prossime ore, ma la sfida contro l’non è a rischio., la conferenza stampa di RobertoIn conferenza stampa ...

