Italia-Olanda, le probabili formazioni (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Italia sarà impegnata in un big match domani sera. Al Gewiss Stadium di Bergamo si giocherà la quarta partita di Nations League contro l’Olanda. Roberto Mancini ha annunciato Immobile in attacco, la possibile presenza di Chiellini in difesa e altri cambi. Ecco le probabili scelte del ct azzurro e del collega Frank de Boer. Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Promes. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) L’sarà impegnata in un big match domani sera. Al Gewiss Stadium di Bergamo si giocherà la quarta partita di Nations League contro l’. Roberto Mancini ha annunciato Immobile in attacco, la possibile presenza di Chiellini in difesa e altri cambi. Ecco lescelte del ct azzurro e del collega Frank de Boer.(4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Pellegrini.(4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Promes. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - Sport_Mediaset : #Italia: due casi sospetti di coronavirus nel gruppo squadra prima dell'#Olanda. #SportMediaset - Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - MilanNewsit : El Shaarawy, tampone negativo: era falso positivo e sarà disponibile per Italia-Olanda - internewsit : El Shaarawy falso positivo al Coronavirus: le novità per Italia-Olanda - -