Italia-Olanda, due casi sospetti tra gli azzurri: slitta la conferenza stampa del ct Mancini (Di martedì 13 ottobre 2020) Due casi sospetti di coronavirus tra gli azzurri che domani a Bergamo dovranno affrontare l' Olanda in Nations League e la conferenza stampa della vigilia di Roberto Mancini slitta dalle 18 alle 20.45.

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - Sport_Mediaset : #Italia: due casi sospetti di coronavirus nel gruppo squadra prima dell'#Olanda. #SportMediaset - Agenzia_Ansa : Verso test obbligatorio per chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio #Covid #Coronavirus #ANSA - junews24com : Conferenza stampa Chiellini: «Ronaldo sta bene, stava prendendo il sole» - - frasigno66 : RT @calciomercatoit: ?? #Mancini in conferenza verso #ItaliaOlanda: domani tocca a Ciro #Immobile -