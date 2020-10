Italia-Olanda, De Vrij: “Sei positivi all’Inter? Nessuna apprensione. Concentrato sul match di domani” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Devo dire che le voci che girano, i contagi che escono dentro la squadra sicuramente non sono notizie positive. Quindi mi dispiace ma ormai questa è la realtà. Non sono molto preoccupato ma cerchiamo di seguire il protocollo e le regole per evitare altri contagi. E’ tutto quello che possiamo fare”.Sono le parole di Stefan De Vrij che, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l'Italia e la sua Olanda, si è espresso sulla spinosa questione relativa ai diversi casi di positività riscontrate tra le file dell'Inter.“Emergenza attaccanti? Non credo che Italia e Olanda abbiano problemi di attaccanti. Guardate quanti gol ha segnato Ciro Immobile. E noi abbiamo De Jong, Depay. Importante è avere fiducia per creare ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) “Devo dire che le voci che girano, i contagi che escono dentro la squadra sicuramente non sono notizie positive. Quindi mi dispiace ma ormai questa è la realtà. Non sono molto preoccupato ma cerchiamo di seguire il protocollo e le regole per evitare altri contagi. E’ tutto quello che possiamo fare”.Sono le parole di Stefan Deche, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra l'e la sua, si è espresso sulla spinosa questione relativa ai diversi casi dità riscontrate tra le file dell'Inter.“Emergenza attaccanti? Non credo cheabbiano problemi di attaccanti. Guardate quanti gol ha segnato Ciro Immobile. E noi abbiamo De Jong, Depay. Importante è avere fiducia per creare ...

