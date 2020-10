Italia-Olanda, De Boer sicuro: “Girone aperto, tutto può cambiare. Ecco come batteremo gli azzurri” (Di martedì 13 ottobre 2020) Frank De Boer sfida l'Italia.A tre giorni da Polonia-Italia, gli Azzurri tornano in campo per affrontare l'Olanda nella gara valida per la quarta giornata della Lega A di Nations League. Un sfida, quella in programma domani sera a Bergamo, presentata proprio dal ct della Nazionale olandese Frank De Boer, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia. "Ci hanno messi sotto per 70 minuti, ho un ricordo ben chiaro di quella partita. L'Italia ha fatto un match di livello, noi eravamo sempre in ritardo, dovremo pressare di più. Questa volta sarà differente, il girone è aperto. Noi abbiamo quattro punti, l'Italia è a quota cinque. tutto può cambiare".De Boer si è ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Frank Desfida l'.A tre giorni da Polonia-, gli Azzurri tornano in campo per affrontare l'nella gara valida per la quarta giornata della Lega A di Nations League. Un sfida, quella in programma domani sera a Bergamo, presentata proprio dal ct della Nazionale olandese Frank De, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia. "Ci hanno messi sotto per 70 minuti, ho un ricordo ben chiaro di quella partita. L'ha fatto un match di livello, noi eravamo sempre in ritardo, dovremo pressare di più. Questa volta sarà differente, il girone è. Noi abbiamo quattro punti, l'è a quota cinque.può".Desi è ...

