Italia, Mancini: "La formazione? Dopo i tamponi…Ma Immobile gioca" (Di martedì 13 ottobre 2020) "La formazione? Dopo i tamponi…". Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, prova a sdrammatizzare il momento degli azzurri, che, alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Olanda, hanno visto slittare l'allenamento del pomeriggio per la positività, con bassa carica, di Stephan El Shaarawy. "Speriamo che sia un falso positivo – sottolinea il ct in conferenza stampa – Un po' di distrazione questo te lo dà, ma non tanto. Bergamo? Ci sarebbe piaciuto essere qui anche con la gente, con una situazione perfetta, già a posto. Non lo è ma ci fa piacere essere qua. Ho tre attaccanti e tre partite, domani tocca a Immobile. Ci saranno dei cambi, 4-5, e rientrerà anche Cheillini".

