Italia-Irlanda under 21: le formazioni ufficiali

Alle ore 17.00 allo stadio Arena Garibaldi, Romeo Anconetani di Pisa si sfideranno Italia e Irlanda under 21, per una sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria 2021. Come è noto per l'Italia scenderà in campo la selezione under 20 di Bollini, più quattro fuori quota. Queste le scelte dei due allenatori.

Italia U21 (3-5-2): Cerofolini; Vogliacco, Buongiorno, Pirola; Birindelli, Ricci, Tonali, Muratore, Frabotta; Sottil, Cutrone. A disposizione: Brancolini, Esposito Se., Okoli, Beruatto, Pobega, Nicolussi Caviglia, Portanova, Raspadori, Vignato. Allenatore: Bollini.

REPUBBLICA D'Irlanda U21 (4-3-2-1): Banuzu; O'Connor L., Masterson, Collins, Leahy; Smallbone, Coventry, Taylor; Elbouzedi, Ronan;

