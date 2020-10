Italia-Irlanda oggi in tv, qualificazioni Europei Under 21: orario e come vederla in streaming (Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma di Italia-Irlanda, gara valevole per l’ottava giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei Under 21 2021. Gli ospiti sono in testa al gruppo con 16 punti, mentre gli azzurrini inseguono a quota 13, ma con una partita in meno. La formazione di casa scenderà in campo con la selezione Under 20 a causa della positività di diversi giocatori. L’incontro, in programma alle ore 17 di oggi martedì 13 ottobre, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Il programma di, gara valevole per l’ottava giornata del girone A delleagli21 2021. Gli ospiti sono in testa al gruppo con 16 punti, mentre gli azzurrini inseguono a quota 13, ma con una partita in meno. La formazione di casa scenderà in campo con la selezione20 a causa della positività di diversi giocatori. L’incontro, in programma alle ore 17 dimartedì 13 ottobre, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto.

ZZiliani : L'Italia Under 21 ha alcuni positivi, l'Uefa rinvia Islanda-Italia. Ora c'è Italia-Irlanda e la Figc per precauzion… - SkySport : Italia Under 21: altri tre positivi al Covid. Con l'Irlanda in campo l'Under 20 - ilpost : Chi arriva in Italia da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna deve… - OA_Sport : Italia-Irlanda U21 oggi: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni - juornoit : #juorno #Calcio nella #Nazionale #Under21 troppi contagiati, contro l'Irlanda mandiamo gli #Under20 -