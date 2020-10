(Di martedì 13 ottobre 2020) Rientra l'per l'.Dopo aver effettuato unrisultato positivo, il giocatore, è stato sottoposto a nuovi accertamenti che hanno dato esito. Confermate dunque le previsioni del medico azzurro Andrea Ferretti, il quale, nel pomeriggio, aveva annunciato durante la conferenza stampa svoltasi alla vigilia della sfida contro l'Olanda che si trattava "di unpositivo a bassa carica batterica" per cui si sarebbe potuto rivelare falso positivo.Un sospiro di sollievo per la Nazionalena che, già a partire da domani, avrà nuovamente a disposizione il classe '92.

Agenzia_Italia : Oxfam lancia l'allarme carestia per oltre 55 milioni di persone - Mediagol : Italia, allarme rientrato: El Shaarawy negativo al secondo tampone. I dettagli - junews24com : El Shaarawy negativo al tampone di controllo: allarme rientrato nell'Italia - - cambionnome : RT @forzaroma: #ElShaarawy, allarme rientrato: il Faraone negativo al tampone di controllo ?? - forzaroma : #ElShaarawy, allarme rientrato: il Faraone negativo al tampone di controllo ?? -

