IT | Esprinet annuncia nuovo assetto commerciale

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –, azienda italiana attiva nell’IT quotata al segmento STAR di Borsa, ha rinnovato l’della Direzionein Italia. Sono stati infatti nominati Simona Ceriani a capo della divisione “Consumer”, che comprende anche gli Esprivillage, Nilox e Ok Retail, e Luca Casini alla guida della nuova divisione “Business”. Questa divisione è a sua volta costituita dalle strutture V-Valley, IT Volume & Tender ed Office Products. Simona Ceriani e Luca Casini hanno entrambi più di vent’anni di esperienza all’interno del Gruppo. Grazie a questi nuovi ruoli, avranno il compito di guidare la crescita aziendale e lo sviluppo del business in due ambiti strategici per: nel segmento ad alti volumi della tecnologia consumer e ...