Islanda-Belgio (Nations League, 14 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Belgio dopo meno di venti minuti della sfida con l'Inghilterra sembrava padrone del gruppo 2 della Lega A di Nations League, in vantaggio di un gol con un rigore di Lukaku e cinque punti di vantaggio sugli inglesi. Invece la rimonta della squadra di Southgate ha generato la prima sconfitta dal novembre 2018 e … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Ultime Notizie dalla rete : Islanda Belgio Islanda-Belgio (Nations League, 14 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting Inter-Milan, -5 al derby: Eriksen, Lukaku, Sanchez, Kessie, Brahim Diaz e Krunic a segno con le nazionali

C’è un derby di Milano che si gioca anche con le Nazionali. In attesa che le squadre scendano in campo sabato 17 ottobre a San Siro, i tifosi di Inter e Milan hanno già potuto esultare in questi giorn ...

Nations League, la situazione dopo la terza giornata

Si è chiuso il girone d’andata della fase a gironi di Nations League: la situazione dopo la terza giornata comincia a delinearsi in quasi tutti i gruppi della League A.

