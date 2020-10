Ischia | professore scomparso da 24 ore | si cerca sul Monte Epomeo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Da oltre 24 non si hanno sue notizie.sotto apprensione per la scomparsa di Antonio, 40enne isolanodell’istituto alberghiero. L’uomo, secondo le ultime notizie apprese, è sparito nel nulla nella prima mattinata di ieri, quando alle 8 era uscito di casa per recarsi a lavoro. Sale l’apprensione sull’isola. Ora lo sinella zona montuosa dei Frassitelli. Sulla cima delun collega di Antonio avrebbe ritrovato il suo scooter, un SH di colore blu scuro. Sulle ricerche sono a lavoro i carabinieri ed i vigili del fuoco dell’isola napoletana, in attesa dell’elicottero della Polizia e dei droni per perlustrare al meglio la zona montuosa. L’ultima volta che ...