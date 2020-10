‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 13/10/20 (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato delle dinamiche al Gf Vip 5, al momento decisamente più interessanti di quelle che riguardano il Trono classico e il Trono over. Qualche commento anche sull’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso che ha regalato un’inaspettata dose di trash. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la ... Leggi su isaechia (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il martedì18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato delle dinamiche al Gf Vip 5, al momento decisamente più interessanti di quelle che riguardano il Trono classico e il Trono over. Qualche commento anche sull’ultimadi Live – Non è la D’Urso che ha regalato un’inaspettata dose di trash. QUI il, per chi non ha potuto seguire la ...

