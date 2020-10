Inzaghi-Fonseca, quante cose in comune: c’è un passato che li unisce (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ il 5 marzo 1973, ci troviamo in Mozambico, precisamente a Nampula. Siamo in Africa ma in una colonia portoghese, dove quel giorno nasce Paulo Alexandre Rodrigues. A Piacenza, in Italia, a 7.327 chilometri di distanza, cinque mesi e quattro giorni dopo viene invece al mondo Filippo. Le analogie tra Fonseca e Inzaghi cominciano in quella occasione, condividendo l’anno di nascita e adesso che di anni ne hanno 47 le loro strade si incroceranno per la prima volta. Lo faranno in una sfida interamente a tinte giallorosse tra Roma e Benevento, formazioni che guidano rispettivamente da due stagioni. Analogie tra tecnici che hanno avuto carriere diverse ma con alcuni “punti di contatto“. Debuttano entrambi tra i professionisti, ad esempio, nella stagione 1991/92 ed entrambi militano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ il 5 marzo 1973, ci troviamo in Mozambico, precisamente a Nampula. Siamo in Africa ma in una colonia portoghese, dove quel giorno nasce Paulo Alexandre Rodrigues. A Piacenza, in Italia, a 7.327 chilometri di distanza, cinque mesi e quattro giorni dopo viene invece al mondo Filippo. Le analogie tracominciano in quella occasione, condividendo l’anno di nascita e adesso che di anni ne hanno 47 le loro strade si incroceranno per la prima volta. Lo faranno in una sfida interamente a tinte giallorosse tra Roma e Benevento, formazioni che guidano rispettivamente da due stagioni. Analogie tra tecnici che hanno avuto carriere diverse ma con alcuni “punti di contatto“. Debuttano entrambi tra i professionisti, ad esempio, nella stagione 1991/92 ed entrambi militano ...

LuigiBevilacq17 : RT @HCE__: Stipendi all. Serie A netto mln€ via GdS Conte 12 Fonseca 2.5 Gasperini 2.2 S.Inzaghi 2 Mihajlovic 2 Pioli 2 Pirlo 1.8 Ranieri… - RobertHightree : @WillemHaak @Gazzetta_it Trainers Serie A per seizoen (netto): Conte 12 miljoen Fonseca 2,5 Gasperini 2,2 S. Inzag… - PaoloMancini30 : RT @HCE__: Stipendi all. Serie A netto mln€ via GdS Conte 12 Fonseca 2.5 Gasperini 2.2 S.Inzaghi 2 Mihajlovic 2 Pioli 2 Pirlo 1.8 Ranieri… - Dibbello : RT @HCE__: Stipendi all. Serie A netto mln€ via GdS Conte 12 Fonseca 2.5 Gasperini 2.2 S.Inzaghi 2 Mihajlovic 2 Pioli 2 Pirlo 1.8 Ranieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Fonseca Fonseca, esame Juventus. Lazio, Inzaghi in ansia VIDEO Corriere dello Sport.it Roma, tutti negativi i tamponi Covid-19. In isolamento solo Diawara, ripresi allenamenti

Roma, tutti negativi i tamponi Covid-19 . In isolamento solo Diawara , ripresi allenamenti. Una buona notizia in casa giallorossa ...

Roma, prove di normalità: Smalling si scalda per il debutto

Tamponi tutti negativi, giovedì nuovi test. Il club è tra i pochi che sottopone ai controlli tutto il settore giovanile ...

Roma, tutti negativi i tamponi Covid-19 . In isolamento solo Diawara , ripresi allenamenti. Una buona notizia in casa giallorossa ...Tamponi tutti negativi, giovedì nuovi test. Il club è tra i pochi che sottopone ai controlli tutto il settore giovanile ...