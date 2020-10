Interrogato per atti vandalici confessa il terribile omicidio della madre (Di martedì 13 ottobre 2020) A Piovà Massaia, nell’Astigiano un uomo di 50 anni sotto Interrogatorio ha confessato l’omicidio della madre: verrà riesumato il cadavere. Non ce la faceva più e alla fine ha confessato: 3 anni di silenzi hanno pesato tanto da parlare nonostante nessuno gli avesse chiesto della morte della madre. Era un decesso su cui nessuno aveva … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) A Piovà Massaia, nell’Astigiano un uomo di 50 anni sottorio hato l’: verrà riesumato il cadavere. Non ce la faceva più e alla fine hato: 3 anni di silenzi hanno pesato tanto da parlare nonostante nessuno gli avesse chiestomorte. Era un decesso su cui nessuno aveva … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Proce, al momento, non si è fatto interrogare. La richiesta di processo è stata inoltrata all’ufficio gip e il conduttore radio dovrà affrontare l’udienza preliminare. Soltanto oggi si è saputo del ...

Interrogato per atti vandalici confessa il terribile omicidio della madre

E’ successo a Piovà Massaia, nell’Astigiano. L’uomo, 50 anni, è un operaio lo ha confessato ai carabinieri che lo stavano interrogando per atti vandalici. L’operaio, infatti era stato convocato in ...

