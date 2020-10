Inter, giovedì nuovo tampone per Bastoni: se negativo potrà giocare il derby (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella giornata di giovedì il difensore del’Inter, Alessandro Bastoni, dopo dieci giorni dal riscontro della sua positività al Covid-19, si sottoporrà ad un nuovo tampone per verificare il suo stato di salute. Nel caso in cui l’esito del test fosse negativo il centrale tornerà a disposizione del tecnico nerazzurro Antonio Conte in vista del derby di sabato sera contro il Milan, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Bastoni è l’unico tra i sei positivi nerazzurri a poter recuperare in tempo per la stracittadina, poiché gli altri cinque dovranno osservare ancora qualche giorno di quarantena prima di sottoporsi ad ulteriori test. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella giornata di giovedì il difensore del’, Alessandro, dopo dieci giorni dal riscontro della sua positività al Covid-19, si sottoporrà ad unper verificare il suo stato di salute. Nel caso in cui l’esito del test fosseil centrale tornerà a disposizione del tecnico nerazzurro Antonio Conte in vista deldi sabato sera contro il Milan, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A.è l’unico tra i sei positivi nerazzurri a poter recuperare in tempo per la stracittadina, poiché gli altri cinque dovranno osservare ancora qualche giorno di quarantena prima di sottoporsi ad ulteriori test.

