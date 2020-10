Infortunio Ramsey, pessime notizie per Pirlo: lascia il ritiro col Galles (Di martedì 13 ottobre 2020) Infortunio Ramsey – Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo i problemi fisici di Paulo Dybala e la positività al COVID di Ronaldo, un nuovo ko: quello di Aaron Ramsey. Il trequartista Gallese, dopo una stagione problematica, viene da due partite importanti con Pirlo. Uno dei migliori delle prime uscite di Pirlo come nuovo allenatore, adesso è fortemente in dubbio per la sfida di Crotone di Sabato. Il Gallese dovrebbe saltare la gara con i calabresi. Infortunio Ramsey, si ferma il Gallese Come rivelato da Sky Sport e riportato da ilBianconero.com, infatti, il centrocampista bianconero Aaron Ramsey non sarà a disposizione della Nazionale Gallese per ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 ottobre 2020)– Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo i problemi fisici di Paulo Dybala e la positività al COVID di Ronaldo, un nuovo ko: quello di Aaron. Il trequartistae, dopo una stagione problematica, viene da due partite importanti con. Uno dei migliori delle prime uscite dicome nuovo allenatore, adesso è fortemente in dubbio per la sfida di Crotone di Sabato. Ile dovrebbe saltare la gara con i calabresi., si ferma ile Come rivelato da Sky Sport e riportato da ilBianconero.com, infatti, il centrocampista bianconero Aaronnon sarà a disposizione della Nazionalee per ...

Gianluc36934593 : RT @JuventusTopNews: ?? Infortunio in nazionale per Aaron Ramsey. - ArturoDb72 : RT @juventusfans: Infortunio per Ramsey in nazionale - Sbonseremo : @RidTheRock @juventusfc Mi ero perso Ramsey... infortunio grave? - UgoBaroni : RT @JuvMania: ?? Altri guai per la #Juventus: Aaron #Ramsey salterà l'impegno con la Bulgaria per problemi fisici. La Nazionale gallese non… - rxncore : Sto fingendo di essere sorpresa per l’infortunio di Ramsey -