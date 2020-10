Incidente Alex Zanardi, il camion ha invaso la corsia: per il consulente della famiglia è la causa della brusca sterzata dell’ex pilota (Di martedì 13 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli sul terribile Incidente subito da Alex Zanardi il 19 giugno scorso, quando in sella alla sua handbike è andato a schiantarsi con un tir che proveniva dalla direzione opposta. Il tir avrebbe leggermente invaso la corsia mentre saliva lungo la provinciale che l’ex pilota di F1 stava invece percorrendo scendendo da Pienza verso San Quirico d’Orcia (Siena), partecipando alla staffetta Obiettivo 3. E’ quanto avrebbe accertato la consulenza tecnica disposta dalla procura di Siena ed eseguita dall’ingegner Dario Vangi, sulla base di immagini estratte da un video girato da un operatore che seguiva la staffetta. Realizzato anche un elaborato tecnico, che ricostruisce la posizione ‘anomala’ dell’autotreno e il punto di ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli sul terribilesubito dail 19 giugno scorso, quando in sella alla sua handbike è andato a schiantarsi con un tir che proveniva dalla direzione opposta. Il tir avrebbe leggermentelamentre saliva lungo la provinciale che l’exdi F1 stava invece percorrendo scendendo da Pienza verso San Quirico d’Orcia (Siena), partecipando alla staffetta Obiettivo 3. E’ quanto avrebbe accertato la consulenza tecnica disposta dalla procura di Siena ed eseguita dall’ingegner Dario Vangi, sulla base di immagini estratte da un video girato da un operatore che seguiva la staffetta. Realizzato anche un elaborato tecnico, che ricostruisce la posizione ‘anomala’ dell’autotreno e il punto di ...

