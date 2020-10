In piazza (e nel palazzo) per chiedere che metà dei fondi del Recovery Fund vengano usati per le donne – Il video (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Una campagna per chiedere che metà dei fondi in arrivo dal Recovery Fund – il dibattito sulla risoluzione di maggioranza è in corso alla Camera – per dare una risposta alla profonda crisi causata dalla pandemia di Coronavirus, vengano destinati alle donne. È quello che chiede Il Giusto Mezzo – movimento spontaneo che si ispira alla mobilitazione europea #HalfOfIt promossa dall’europarlamentare tedesca Alexandra Geese. Oggi le attivista sono scese in piazza in occasione della discussione di Camera e Senato sulle priorità da definire per l’utilizzo del Recovery Fund. E sono già 40mila le sottoscrizioni pervenute per ... Leggi su open.online (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Una campagna perche metà deiin arrivo dal– il dibattito sulla risoluzione di maggioranza è in corso alla Camera – per dare una risposta alla profonda crisi causata dalla pandemia di Coronavirus,destinati alle. È quello che chiede Il Giusto Mezzo – movimento spontaneo che si ispira alla mobilitazione europea #HalfOfIt promossa dall’europarlamentare tedesca Alexandra Geese. Oggi le attivista sono scese inin occasione della discussione di Camera e Senato sulle priorità da definire per l’utilizzo del. E sono già 40mila le sottoscrizioni pervenute per ...

matteosalvinimi : Questo pomeriggio sarò anche io in piazza Montecitorio a sostegno del popolo armeno, che per primo conobbe l’orrore… - fedefederossi : Un mare di luci di speranza e conforto,ieri in Piazza del Duomo a Milano.Affinché la necessità di ripresa possa por… - Roma : La #FontanaDelleRane torna a zampillare nel quartiere #Coppedè. Terminato in piazza Mincio il complesso intervento… - previati64 : RT @LaVeritaWeb: Di fronte a Palazzo Montecitorio è andata in scena la manifestazione per chiedere sostegno alle istituzioni italiane per p… - eleaugusta : RT @matteosalvinimi: Questo pomeriggio sarò anche io in piazza Montecitorio a sostegno del popolo armeno, che per primo conobbe l’orrore de… -

Ultime Notizie dalla rete : piazza nel La città è rosa: sul ponte, nel murale e in piazza il Resto del Carlino Carlo Alvino sottolinea: “Il Napoli poteva essere processato in pubblica piazza come untore di Cristiano Ronaldo”

Sarebbe stato processato in pubblica piazza come il club untore di Ronaldo ... Non ho dubbi che sarà libero da qualsiasi tipo di condizionamento nel decidere per il meglio”. “Auspico sempre il buon ...

Gli armeni in piazza a Roma. «Vogliamo la Turchia fuori dalla Nato»

Di fronte a Montecitorio è andata in scena la manifestazione per chiedere sostegno alle istituzioni italiane per promuovere ogni azione possibile per il ristabilimento della pace nel Caucaso meridiona ...

Sarebbe stato processato in pubblica piazza come il club untore di Ronaldo ... Non ho dubbi che sarà libero da qualsiasi tipo di condizionamento nel decidere per il meglio”. “Auspico sempre il buon ...Di fronte a Montecitorio è andata in scena la manifestazione per chiedere sostegno alle istituzioni italiane per promuovere ogni azione possibile per il ristabilimento della pace nel Caucaso meridiona ...