In offerta lancio lo Xiaomi Mi 10T Lite il 13 ottobre per il Prime Day (Di martedì 13 ottobre 2020) L'Amazon Prime Day 2020 partito oggi 13 ottobre dà il benvenuto allo Xiaomi Mi 10T Lite, che compie così il proprio esordio in Italia. Il dispositivo è battezzato come lo smartphone 5G più economico del produttore cinese, che sappiamo essere stato presentato e fare parte del trio composto dagli Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro (quest'ultimo anche è il protagonista di un'altra importante promozione a tema Amazon Prime Day 2020). Avete tempo fino alle 00.00 di oggi 13 ottobre per portarvi a casa lo Xiaomi Mi 10T Lite in offerta lancio a 249,90 euro (risparmiando 30 euro esatti) nel modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il device è ...

