Immigrati in rivolta: sfasciano il centro rimpatri di Milano. La rabbia dei poliziotti: «Governo inerme» (Di martedì 13 ottobre 2020) rivolta degli Immigrati: rifiutano i rimpatri, sfasciano tutto. Vetri rotti, porte spaccate, ed estintori svuotati. E poi salgono sul tetto della struttura. La rivolta è scoppiata al Cpr di via Corelli, a Milano. Gli Immigrati, per la maggior parte tunisini, si trovavano in due settori della struttura. I migranti, quasi tutti di origine tunisina, hanno provato ad allontanarsi dal loro settore, qualcuno anche a scappare dal centro. Per contenere le proteste è stato necessario l’intervento di polizia e carabinieri. Quattro nordafricani sono rimasti lievemente feriti: due sono finiti all’ospedale Fatebenefratelli, due medicati sul posto. rivolta degli Immigrati, l’ira dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 ottobre 2020)degli: rifiutano itutto. Vetri rotti, porte spaccate, ed estintori svuotati. E poi salgono sul tetto della struttura. Laè scoppiata al Cpr di via Corelli, a. Gli, per la maggior parte tunisini, si trovavano in due settori della struttura. I migranti, quasi tutti di origine tunisina, hanno provato ad allontanarsi dal loro settore, qualcuno anche a scappare dal. Per contenere le proteste è stato necessario l’intervento di polizia e carabinieri. Quattro nordafricani sono rimasti lievemente feriti: due sono finiti all’ospedale Fatebenefratelli, due medicati sul posto.degli, l’ira dei ...

SecolodItalia1 : Immigrati in rivolta: sfasciano il centro rimpatri di Milano. La rabbia dei poliziotti: «Governo inerme»… - razorblack66 : Rivolta immigrati positivi sulla nave di lusso: “Vogliamo scendere in Italia” – VIDEO - gselvaggia : RT @RaffaLorr: Rivolta immigrati positivi sulla nave di lusso: “Vogliamo scendere in Italia” – VIDEO - Christi04194772 : Rivolta immigrati positivi sulla nave di lusso: “Vogliamo scendere in Italia” – VIDEO - Raff_Napolitano : Rivolta #immigrati positivi sulla nave di lusso: “Vogliamo scendere in Italia” – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati rivolta La rivolta degli immigrati. Divampa il rogo: 3 agenti feriti ilGiornale.it La polemica. Fsp Polizia: “Situazione nei centri migranti fuori controllo”

Roma, 13 ottobre 2020 – “Ieri pomeriggio a Milano ennesima rivolta dei migranti, stavolta per il rifiuto delle espulsioni. E’ stato il solito copione, e i medesimi pericoli in cui tutti si sono venuti ...

Milano, così è stato ridotto il Cpr di via Corelli dopo la rivolta: "Poteva finire in tragedia"

C'è preoccupazione tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la gestione dei Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio) di tutta l'Italia, in particolare dopo la mini rivolta andata in scena ne ...

Roma, 13 ottobre 2020 – “Ieri pomeriggio a Milano ennesima rivolta dei migranti, stavolta per il rifiuto delle espulsioni. E’ stato il solito copione, e i medesimi pericoli in cui tutti si sono venuti ...C'è preoccupazione tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la gestione dei Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio) di tutta l'Italia, in particolare dopo la mini rivolta andata in scena ne ...