Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Anticipazioni: la Quinta Puntata in onda martedì 20 ottobre 2020 (Di martedì 13 ottobre 2020) Ecco cosa succederà nella Quinta Puntata della Fiction investigativa ambientata nella città di Matera, in onda il prossimo martedì 20 ottobre 2020. Leggi su comingsoon (Di martedì 13 ottobre 2020) Ecco cosa succederà nelladella Fiction investigativa ambientata nella città di Matera, inil prossimo martedì 20

italiaserait : Stasera in tv, Rai1: Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Orario, trama, cast - freelikewave : rega' non so che ha sta serie ma a me il personaggio di Imma Tataranni mi fa morire dal ridere - fookinglosah23 : RT @fvnzioniamo: imma tataranni una delle serie rai migliori di sempre ma voi non sarete mai pronti per questa conversazione - VolusianoL : Vanessa Scalera Imma Tataranni super top #immatataranni - JackMagico : Mi diverto sempre a seguire Imma Tataranni purtroppo per motivi personali vedere Matera mi porta a pensare cose che mi fanno incazzare. -