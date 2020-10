I'm Your Woman: Rachel Brosnahan in fuga nel primo trailer del film Amazon (Di martedì 13 ottobre 2020) Amazon ha condiviso online il trailer del film I'm Your Woman, con protagonista l'attrice Rachel Brosnahan, in arrivo in streaming a dicembre. I'm Your Woman è il film con star Rachel Brosnahan e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso film in arrivo su Amazon Prime Video l'11 dicembre. Nel video si assiste a quello che accade alla protagonista dopo che il compagno tradisce i suoi partner negli affari, costringendola a fuggire per salvare se stessa e suo figlio. La donna, inoltre, dovrà imparare a difendersi, sparare e lottare. Il film I'm Your Woman è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)ha condiviso online ildelI'm, con protagonista l'attrice, in arrivo in streaming a dicembre. I'mè ilcon stare ilregala le prime sequenze dell'attesoin arrivo suPrime Video l'11 dicembre. Nel video si assiste a quello che accade alla protagonista dopo che il compagno tradisce i suoi partner negli affari, costringendola a fuggire per salvare se stessa e suo figlio. La donna, inoltre, dovrà imparare a difendersi, sparare e lottare. IlI'mè ...

Verde1122 : RT @Verde1122: ????SUNDAY SURVEY???? ???? Your favorite kind of woman is ???? Il tuo tipo di donna preferito è 1-Sweet/Dolce 2-Dominant/Dominante 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Your Woman I'm Your Woman: Rachel Brosnahan mamma in fuga nel tesissimo trailer del film ComingSoon.it I'm Your Woman: Rachel Brosnahan mamma in fuga nel tesissimo trailer del film

Intitolato I'm Your Woman, vede protagonista una deliziosa mogliettina e neo mamma sposata con un ladro. Quando un colpaccio del furfante non va come dovrebbe, perché l’uomo tradisce i suoi complici, ...

Intitolato I'm Your Woman, vede protagonista una deliziosa mogliettina e neo mamma sposata con un ladro. Quando un colpaccio del furfante non va come dovrebbe, perché l’uomo tradisce i suoi complici, ...