Il principe cerca moglie 2: Amazon pronta ad acquistare il film

Amazon sarebbe intenzionata ad acquistare i diritti per la distribuzione del film Il principe cerca moglie 2, l'atteso sequel con Eddie Murphy. Il principe cerca moglie 2 potrebbe essere distribuito da Amazon: la piattaforma di streaming starebbe, come rivela Variety, concludendo le trattative con Paramount. Il film riporterà sugli schermi Eddie Murphy nel ruolo del principe Akeem, mostrando un nuovo capitolo della storia del nobile. Amazon Studios sarebbe impegnata a stabilire i dettagli dell'accordo per ottenere la distribuzione del film Il principe cerca moglie 2.

