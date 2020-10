Il premier Conte: 'Non manderemo la polizia nelle case. Nuove misure per evitare lockdown, preservare economia e salute' (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta parlando in conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, poche ore dopo la firma del nuovo dpcm che introduce da domani Nuove misure per il contagio da ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppesta parlando in conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi, poche ore dopo la firma del nuovo dpcm che introduce da domaniper il contagio da ...

Alla fine delle tante riunioni a palazzo Chigi, quando ormai mancavano poche ore all'alba, il premier Giuseppe Conte ha ascoltato tutti i dubbi ed ha mediato tra le diverse linee, decidendo di ...

Conte chiarisce alcuni aspetti sul nuovo Dpcm

Lo afferma il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa a palazzo Chigi per spiegare le nuove misure del dpcm. “La curva dei contagi sta risalendo, non ci possiamo permettere distrazioni – ...

