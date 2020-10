Il Premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm datato 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e Contenimento dell’emergenza Covid-19. Il decreto, come comunicato dalla Presidenza del Consiglio, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme saranno attive da domani, mercoledì 14 ottobre, e resteranno in vigore fino al 13 novembre prossimo. Per quanto riguarda lo sport, è stato fissato a 1000 il tetto massimo di spettatori per gli stadi e al 15% della capienza massima per i palazzetti. Lo sport dilettantistico continuerà anche con gli enti di promozione, mentre stop al calcetto amatoriale. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppehaildatato 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto enimento dell’emergenza Covid-19. Il decreto, come comunicato dalla Presidenza del Consiglio, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme saranno attive da domani, mercoledì 14 ottobre, e resteranno in vigore fino al 13 novembre prossimo. Per quanto riguarda lo sport, è stato fissato a 1000 il tetto massimo di spettatori per gli stadi e al 15% della capienza massima per i palazzetti. Lo sport dilettantistico continuerà anche con gli enti di promozione, mentre stop al calcetto amatoriale.

