Il Patto europeo sull’immigrazione? Solo buone intenzioni (di G. Pellegrino)

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) (di Gianfranco, Professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss)Un nuovosulla migrazioneIl nuovosulla migrazione e l’asilo proposto dalla Commissione europea alla fine di settembre è formulato con un linguaggio denso di riferimenti a valori etico-politici. Di per sé questo non è nuovo – l’UE nasce intorno a valori –, né è un difetto. E l’obiettivo principale del– instaurare un quadro comune per bilanciare oneri e benefici degli Stati-membri, realizzando un principio di solidarietà – è ovviamente condivisibile, sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista morale.D’altra parte, ilmira a regolamentare tanto la migrazione ...