Il nuovo drink d’autore, “Oriental Key” di Riccardo Martellucci, barman di QVINTO a Roma (Di martedì 13 ottobre 2020) Oriental key è un cocktail in chiave orientale dove i sapori dell’Oriente si legano perfettamente alle note speziate e agrumate del N.3 London Dry Gin, spirito dalla storia centenaria, che nasce in un negozio leggendario di Londra, al civico 3 di St. James’s Street e nel nome ricorda anche le sue 3 differenti spezie e i suoi 3 frutti. Un distillato, prodotto da Berry Bros. & Rudd, fornitori ufficiali della cantina reale inglese, presso la olandese De Kuyper Royal Distillers e distribuito in Italia da Pallini Spa, anche nella sua nuovissima bottiglia dal simbolo del Royal Warrants, emblema di qualità e autorevolezza, e dalla chiave, posta al centro della bottiglia, che rappresenta la promessa di una qualità eccezionale. Piacerà agli amanti dei London Dry, con il suo gusto pulito, diretto, secco, equilibrato e rinfrescante caratterizzato dai tre ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Oriental key è un cocktail in chiave orientale dove i sapori dell’Oriente si legano perfettamente alle note speziate e agrumate del N.3 London Dry Gin, spirito dalla storia centenaria, che nasce in un negozio leggendario di Londra, al civico 3 di St. James’s Street e nel nome ricorda anche le sue 3 differenti spezie e i suoi 3 frutti. Un distillato, prodotto da Berry Bros. & Rudd, fornitori ufficiali della cantina reale inglese, presso la olandese De Kuyper Royal Distillers e distribuito in Italia da Pallini Spa, anche nella sua nuovissima bottiglia dal simbolo del Royal Warrants, emblema di qualità e autorevolezza, e dalla chiave, posta al centro della bottiglia, che rappresenta la promessa di una qualità eccezionale. Piacerà agli amanti dei London Dry, con il suo gusto pulito, diretto, secco, equilibrato e rinfrescante caratterizzato dai tre ...

Elutari : RT @gio_post: Diciamolo, su. Piano piano, sottovoce: sono provvedimenti contraddittori, insensati, disperati. E mentre ci vietano di bere u… - gio_post : Diciamolo, su. Piano piano, sottovoce: sono provvedimenti contraddittori, insensati, disperati. E mentre ci vietano… - Growth_android : BRAND-NEW #android #app : Drink Hunter - Apps on Google Play | Drink Hunter è il nuovo compa... - lasvampitella : Nuovo dpcm: -STOP SPORT DI CONTATTO AMATORIALI -STOP GITE SCOLASTICHE -STOP DRINK D'ASPORTO -LOCALI CHIUSI ALLE 24… - doll__parts__ : RT @DavelloStefano: Il nuovo #Dpcm prevederà delle misure per contrastare la #movida. Si sta prendendo in considerazione il divieto di sost… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo drink Il nuovo drink d'autore, "Oriental Key" di Riccardo Martellucci, barman di QVINTO a Roma RomaDailyNews Nuovo singolo per l’ex Pooh Dodi Battaglia

Dodi Battaglia ha inciso insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola il nuovo brano “One sky” che sarà in radio e disponibile sulle piattaforme digitali dal 16 ottobre e successivamente a ...

Bologna Cocktail Week 2020

Bologna - La quarta edizione della Bologna Cocktail Week torna ad animare i locali bolognesi da lunedì 19 a domenica 25 ottobre 2020 con una settimana ricca di eventi dedicati al mondo del bart ...

Dodi Battaglia ha inciso insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola il nuovo brano “One sky” che sarà in radio e disponibile sulle piattaforme digitali dal 16 ottobre e successivamente a ...Bologna - La quarta edizione della Bologna Cocktail Week torna ad animare i locali bolognesi da lunedì 19 a domenica 25 ottobre 2020 con una settimana ricca di eventi dedicati al mondo del bart ...