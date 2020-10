Il nuovo Dpcm con le regole Covid è stato firmato. Ecco le ultime novità (Di martedì 13 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm con le regole Covid è stato firmato poco prima dell'una di notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza. La firma è arrivata dopo aver ... Leggi su today (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilcon lepoco prima dell'una di notte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza. La firma è arrivata dopo aver ...

SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - RaiNews : Le principali novità del nuovo #dpcm firmato nella notte, che sarà in vigore per i prossimi trenta giorni - fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - NoireVn : RT @nicolas4donati: Però il nuovo #Dpcm ci salverà dal classico cenone di Natale con i parenti, quindi di che vi lamentate? - blusewillis : RT @dondindan: Confesso di essere deluso dal nuovo DPCM: neanche una misera autocertificazione come ai vecchi tempi. -