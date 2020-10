Il nuovo decreto del presidente del Consiglio firmato nella notte Contrasto al corona virus, il provvedimento di Giuseppe Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che introduce nuove misure per il Contrasto al corona virus. Niente feste pubbliche o private, forte raccomandazione a non ricevere più di sei persone in casa per cene o simili. L'articolo Il nuovo decreto del presidente del Consiglio firmato nella notte <small class="subtitle">Contrasto al corona virus, il provvedimento di Giuseppe Conte</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 13 ottobre 2020) Ildeldei ministri,, hail Dpcm che introduce nuove misure per ilal. Niente feste pubbliche o private, forte raccomandazione a non ricevere più di sei persone in casa per cene o simili. L'articolo Ildeldel al, ildi proviene da Noi Notizie..

