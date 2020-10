CalcioNapoli24 : - napolista : Il #Napoli comunica che i #tamponi effettuati ieri sono tutti negativi L’annuncio su Twitter. Scongiurato, al momen… - SiamoPartenopei : La SSC Napoli comunica: tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squad… - AzzurrissimoTwi : ??UFFICIALE. Il Napoli comunica: 'Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra' - - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SSC Napoli comunica: “Tutti negativi i test effettuati ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli comunica

IamNaples.it

Il Napoli non ha parlato con le società che mi volevano ... Mi aspettavo questa decisione ma la mancanza di comunicazione da parte del club non è professionale. Credo di non essere stato trattato bene ...C'era l'ok da parte mia, ma i club non andavano d'accordo. E sono rimasto a Napoli. La Roma? Ho fatto delle visite, è vero, ma tutto è andato bene. Il club ha anche emesso un comunicato su questo ...