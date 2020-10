Il Giro d’Italia potrebbe non arrivare a Milano per colpa del coronavirus, il timore di Moser: “speriamo che il contagio si fermi” (Di martedì 13 ottobre 2020) Il coronavirus è entrato a gamba tesa anche sul Giro d’Italia: due ciclisti sono risultati positivi al Covid-19 dopo i controlli di ieri, così come anche 6 membri dello staff di due squadre. Mitchelton Scott e Jumbo Visma hanno deciso di alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla corsa rosa, che adesso rischia di doversi fermare prima di Milano, o di proseguire perdendo strada facendo pedine importanti e nomi illustri. “arrivare a Milano? E’ tutto da vedere, speriamo che il contagio si fermi qui perche’ la situazione e’ senza dubbio difficile. Qui al Giro c’e’ tutto un protocollo, abbiamo due squadre ritirate anche se la Jumbo-Visma avrebbe potuto proseguire“, la pensa così Francesco ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilè entrato a gamba tesa anche suld’Italia: due ciclisti sono risultati positivi al Covid-19 dopo i controlli di ieri, così come anche 6 membri dello staff di due squadre. Mitchelton Scott e Jumbo Visma hanno deciso di alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla corsa rosa, che adesso rischia di doversi fermare prima di, o di proseguire perdendo strada facendo pedine importanti e nomi illustri. “? E’ tutto da vedere, speriamo che ilsi fermi qui perche’ la situazione e’ senza dubbio difficile. Qui alc’e’ tutto un protocollo, abbiamo due squadre ritirate anche se la Jumbo-Visma avrebbe potuto proseguire“, la pensa così Francesco ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - giroditalia : ????? Giro d'Italia + ?? Frecce Tricolori = ?? ???? Stay tuned ???? @ItalianAirForce @FrecceTricolori #Giro - ItalianAirForce : Alla base di Rivolto, sede del 2° Stormo dell'#AeronauticaMilitare e casa delle @FrecceTricolori, è quasi tutto pro… - Ashleymenlove : RT @giroditalia: ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa al Gir… - ItaSportPress : Giro d'Italia, vittoria di Sagan dopo lunga fuga. Almeida resta in rosa - -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia: Nibali-Fuglsang è duello. «Non mi saluta». «Polemica inutile» Corriere della Sera